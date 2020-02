Sanremo 2020, spettatore ha infarto durante la seconda serata: ricoverato in codice rosso

ROMA – Al teatro Ariston quando ormai era l’una di notte circa, tra l’esibizione di Tiziano Ferro e quella di Junior Cally, uno spettatore seduto in galleria è stato colto da infarto. A darne notizia è Leggo.

L’uomo, 42 anni, soccorso subito dal personale del 118 presente in sala, è stato prima trasferito nell’infermeria del teatro dove gli è stato praticato un elettrocardiogramma e poi è stato portato d’urgenza con l’ambulanza in ospedale. Ospedale dove ora è ricoverato in codice rosso.

Sanremo 2020, 9,7 milioni di telespettatori per la seconda serata. Miglior risultato dal 1995

Nove milioni e 962mila: questo il totale, pari al 53.3%, dei telespettatori che hanno seguito in media ieri sera su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Amadeus. Un anno fa, la seconda serata del festival aveva raccolto una media di 9 milioni 144mila spettatori e del 47.3%.

Il 53.3% messo a segno dalla seconda serata del festival rappresenta la miglior media in termini di share dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo raggiunse il 65.42%.