Achille Lauro ed Elodie saranno al festival di Sanremo. Zlatan Ibrahimovic sarà presente tutte le sere del festival.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la conferma di questi nomi arriva dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival.

“Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica.

“Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri”.

Prosegue Amadeus: “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo”.

Sanremo, Amadeus: “Non vogliamo un festival del Covid”

“Tutta l’area di Sanremo va riorganizzata, ma non vogliamo un festival del Covid. Gli italiani lo vogliono tradizionale e anche gli artisti ne hanno bisogno.”

“La musica in un luogo vuoto non è fattibile” dice ancora Amadeus.

“L’ipotesi nave per il pubblico è bellissima, per mettere in sicurezza 500 persone che potranno essere il pubblico dell’Ariston” dice il conduttore.

“Tutti dovranno essere controllati, nel massimo della sicurezza. Gli sponsor hanno aderito a coprire la situazione di Sanremo, che deve aiutare la popolazione a rinascere, non solo la musica”.

Sanremo, Stefano Coletta: “Stiamo valutando varie ipotesi per i protocolli sanitari”

Ad Amadeus, ha fatto eco il direttore di Rai1 Stefano Coletta. “Stiamo valutando varie ipotesi per ogni categoria, dal pubblico alla stampa”.

“In qualunque situazione arriveremo, comunque, dovranno essere seguiti i protocolli sanitari. Dopo le feste cominceremo a formalizzare il tutto”.

Sanremo, Amadeus: “Bugo presente non a titolo di risarcimento”

Infine il caso Bugo: “Ho scelto di chiamarlo nel cast del festival di Sanremo per la sua canzone, non come risarcimento per l’esclusione dell’anno scorso” ha affermato Amadeus.

“Morgan l’ho voluto personalmente io ad AmaSanremo. Ma non gli avevo fatto nessuna promessa su una eventuale partecipazione al festival”.

“Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni, come è nelle prerogative del direttore artistico. Ma poi valuto in base ai miei gusti e alla mia idea di Sanremo”, ha precisato (fonte: Ansa).