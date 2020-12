E’ finalmente noto l’elenco dei big e delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico Amadeus ha escluso Morgan (come ormai risaputo da giorni) ma ha chiamato Bugo. E questo è uno “sfregio” assoluto per Morgan.

Già, perché forse non tutti se lo ricordano (sembrano passete ere geologiche) ma nell’ultimo Sanremo ci fu lo “scandalo Morgan-Bugo“. I due cantanti erano in gara in duettto. Poi qualcosa si incrinò tra i due, finché una sera, durante l’esibizione, Morgan cominciò a deridere in diretta l’amico. Ne venne fuori un pandemonio, e soprattutto venne fuori che i due si stavano beccando già da giorni.

Sanremo 2021: i big in gara

Il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo. Amadeus ha svelato la sua lista di ben 26 cantanti. Lo ha fatto in diretta durante la finale di Sanremo Giovani dal Casinò della cittadina ligure che ha assegnato gli otto pass per l’Ariston. A Sanremo Giovani ci saranno Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, WrongOnYou, Avincola. Più i due artisti selezionati da Area Sanremo: Elena Faggi e i Dellai.

Tra i big, dunque, non mancano vincitori di edizioni passate: come Francesco Renga che nel 2005 stregò il pubblico con il poetico brano Angelo; Arisa, che dopo il successo tra i giovani nel 2009 con Sincerità, replicò nel 2014 con Controvento; Ermal Meta, vittorioso nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’.

Non mancano veterani come Max Gazzè, che ha all’attivo cinque partecipazioni. Dopo le polemiche passate, stavolta Amadeus ha posto particolare attenzione al “girl power”, chiamando per l’edizione 70+1 tra i 26 anche Noemi, Annalisa e Malika Ayane (tutte a quattro partecipazioni). A sorprendere (ma poi neanche tanto, l’anno scorso Amadeus chiamò Rita Pavone) la rassicurante presenza di Orietta Berti. Per lei – convalescente dal covid e dunque in collegamento da casa – sarà il dodicesimo festival (l’ultimo quello del 1992 con Giorgio Faletti). Torna Francesca Michielin (che nell’anno della vittoria degli Stadio nel 2016 arrivò seconda ed ebbe l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia all’Eurovision), ma non da sola: con lei sul palco ci sarà Fedez, per la prima volta in gara a Sanremo. Duetto inedito tra pop e rap.

Sanremo 2021: Bugo partecipa da solo

Cristian Bugatti (Bugo, appunto) stavolta partecipa da solo e non vuole abbandonare il palco. Come fece per protesta contro il Morgan che modificò il testo del loro brano.

Ci sarà Lo Stato Sociale, che nel 2018 trascinarono l’Ariston con la loro Una vita in vacanza e la vecchia che ballava. E il rapper gentile Ghemon (per entrambi sarà la seconda partecipazione). E poi la schiera dei giovani: dai Maneskin – 81 anni in quattro -, amatissimi dal pubblico, a Irama (già passato dall’Ariston sia tra i Big che tra le Nuove Proposte).

Sanremo 2021: la schiera dei giovani

L’italo-brasiliana Gaia arriva direttamente dall’ultima edizione, vinta, di Amici. Mentre la rapper Madame a 18 anni già spopola, anche grazie all’endorsement che le ha riservato Cristiano Ronaldo condividendo un suo brano su Instagram. Fasma, tra i giovani un anno fa, si è guadagnato la promozione tra i Big a colpi di milioni di visualizzazioni. Hanno bruciato le tappe, in pochi mesi, anche il giovane cantautore Fulminacci e il rapper Random.

Debuttano in Riviera il duo, nella vita e nella musica, indie-pop rap dei Coma_Cose, l’accoppiata Colapesce e Dimartino e La Rappresentante di Lista (chiamati l’anno scorso da Rancore per la serata dei duetti). A chiudere la lunga lista Willie Peyote, Gio Evan, Aiello e il gruppo romagnolo degli Extraliscio con Davide Toffolo (dei Tre Allegri Ragazzi Morti e rigorosamente con la maschera a coprirgli il volto).

Sanremo 2021: tutti i big e le canzoni