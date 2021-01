Sanremo 2021, date, cantanti, brani, conduttrici e ospiti: tutto sul Festival di Sanremo 2021

Il calendario, i cantanti, le conduttrici e gli ospiti di Sanremo 2021, il primo Festival della canzone italiana senza il pubblico presente al teatro Ariston. Ci saranno grandi novità con due conduttrici per ogni serata che affiancheranno Amadeus e Fiorello nella presentazione dei cantanti in gara per quella che sarà un’edizione del tutto anomala.

Le conduttrici saranno in tutto 10, due a sera come detto, mentre i cantanti 26 e Sanremo 2021 andrà in scena dal 2 al 6 marzo. Il Corriere della Sera riporta i nomi delle 10 attrici, modelle e conduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2021, le 10 conduttrici e gli ospiti

Tra gli ospiti sicuri di Sanremo 2021 ci sono il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro. I due saranno sul palco tutte le 5 sere del Festival.

Le 10 conduttrici di Sanremo 2021

Ecco l’elenco delle 10 conduttrici, 2 a sera:

La cantante Elodie

L’attrice Matilda De Angelis

L’attrice Miriam Leone

La conduttrice Vanessa Incontrada

La conduttrice Diletta Leotta

La modella e compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

L’attrice Matilde Gioli

La top model Mariacarla Boscono

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo

La moglie di Alvaro Morata, Alice Campello

Sanremo 2021, le parole di Amadeus

“Dobbiamo fare questo Sanremo con lo stesso spirito dell’anno scorso. Stiamo mettendo in piedi uno spettacolo molto bello. Sarà un Sanremo storicamente diverso ma regaleremo al pubblico 5 giorni bellissimi”, ha anticipato Amadeus ospite con Fiorello da Fabio Fazio. Amadeus divertito dalla questione degli orari che si ripropone ciclicamente ha aggiunto: “Finiremo alle due”. “Non ci sente da quell’orecchio”, ha scherzato Rosario Fiorello, che sarà insieme ad Amadeus sul palco anche quest’anno, “quest’anno ha aumentato il numero dei cantanti, più i giovani. Lui mira a fare un Festival continuato”.

Sanremo 2021, i cantanti in gara e i loro brani

Ecco l’elenco di tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e i loro brani:

Aiello “Ora”

Annalisa “Dieci”

Arisa “Potevi fare di più”

Bugo “E invece sì”

Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”

Coma_Cose “Fiamme negli occhi”

Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo “Bianca luce nera”

Fasma “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

Francesco Renga “Quando trovo te”

Fulminacci “Santa Marinella”

Gaia “Cuore Amaro”

Ghemon “Momento Perfetto”

Gio Evan “Amica”

Irama “La genesi del tuo colore”

La Rappresentante di Lista “Amare”

Lo Stato Sociale “Combat Pop”

Madame “Voce”

Malika Ayane “Ti piaci così”

Maneskin “Zitti e buoni”

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band “Il farmacista”

Noemi “Glicine”

Orietta Berti “Quando ti sei innamorato”

Random “Torno a te”

Willie Peyote “Mai dire mai (La locura)”.

Nel video RaiPlay Amadeus e Fiorello ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.