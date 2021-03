Sanremo 2021, la finale: scaletta cantanti e canzoni, classifica generale, ospiti, orari

Stasera, sabato 6 marzo, andrà in onda la finale del Festival di Sanremo 2021. Il collegamento con il teatro dell’Ariston inizierà alle 20,45.

La scaletta, per ora, non è stata ancora diffusa. Quindi ancora non è chiaro quale sarà l’ordine con il quale i cantanti, i cosiddetti “BIG”, si alterneranno sul palco.

Altra domanda molto frequente: a che ora si saprà il vincitore? Beh, di sicuro tardi. Il vincitore, con tutta probabilità, sarà proclamato dopo l’una di notte.

Nella serata finale Amadeus sarà affiancato, oltre che da Fiorello, da Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri. Si esibiranno naturalmente tutti i 26 cantanti in gara e ci sarà anche un nutrito gruppo di ospiti: Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, Dardust, Alberto Tomba e Federica Pellegrini e la Banda della Marina Militare.

Sanremo 2021, la classifica generale prima della finale

Ma qual è la classifica generale parziale prima della finale?

Emal Meta è in testa alla classifica generale del Festival di Sanremo 2021 dopo la quarta serata.

La classifica è determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute dai Campioni dalle diverse giurie nelle prime quattro serate del Festival: giuria demoscopica, l’Orchestra e la sala stampa.