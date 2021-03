Sanremo 2021, Fiorello battutaccia su Vittoria Ceretti: “Magretta eh?”. Ma la risposta è da applausi. Il gelo è calato sul palco dell’Ariston dopo la battuta piuttosto infelice di Fiorello su Vittoria Ceretti.

Il siparietto prevedeva un Fiorello nelle vesti di fotografo e Vittoria Ceretti nei suoi panni naturali di top model. Ma poco prima di scattare le foto immaginarie, Fiorello si è lasciato andare ad una battutaccia: “Magretta eh?”.

Sanremo 2021, Fiorello battutaccia su Vittoria Ceretti: sui social tanti attacchi al conduttore

La battuta di Fiorello ha fatto discutere molto sui social network. La maggioranza degli utenti l’ha definita per quello che è, una battuta poco riuscita, mentre altri ne hanno approfittato per affrontare il tema storico dell’anoressia legata al mondo della moda.

Infatti per sfilare bisogna essere molto magre. E questa eccessiva magrezza sfocia, alle volte, nell’anoressia. Che è una malattia da combattere come tutte le altre. Infatti sono state fatte non poche campagne di sensibilizzazione contro questo problema.

Fiorello su Vittoria Ceretti a Sanremo 2021: la sua risposta ha steso il conduttore

Ma se Fiorello non ne è uscito bene, lo stesso non si può dire di Vittoria Ceretti. La top model ne è uscita in maniera trionfale perché ha saputo incassare il colpo senza scomporsi e poco dopo è passata al contro attacco con una battuta da applausi.

Infatti la Ceretti non ha perso il sorriso, né la serenità, ed è stata al gioco rispondendo così: “Bah però un po’ di formette ce le ho”. Colpito e affondato. Fiorello.