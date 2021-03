Sanremo 2021, Fiorello si commuove per la figlia adolescente: “Con la pandemia non sa più vivere” (foto Ansa)

Fiorello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione del mercoledì del Festival di Sanremo 2021.

“Ho una figlia adolescente e soffro per lei – dice con la voce rotta dalla commozione – Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori di adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera”

Sanremo 2021 Fiorello: “Giusto cambiare il regolamento per non escludere Irama”

Poi Fiorello ha espresso la sua opinione sul caso Irama. Il cantante rischia l’esclusione perché due membri del suo staff sono positivi al Covid e dovrebbe restare in albergo in quarantena.