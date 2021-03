Sanremo 2021, Ibrahimovic e la battuta su Amadeus: “Sono arrivato in moto perché ho pensato: senza di me non ce la fa” (foto Ansa)

Sanremo 2021, Ibrahimovic e la battuta su Amadeus: “Sono arrivato in moto perché ho pensato: senza di me non ce la fa“. Lo svedese ha raccontato la sua incredibile avventura in conferenza stampa.

Ibrahimovic era atteso sul palco dell’Ariston per le 21 e 30 ma ha trovato un imprevisto in autostrada. Infatti Ibra stava tornando all’Ariston dopo aver assistito al match tra il suo Milan e l’Udinese in tribuna a San Siro.

Il suo pullman è rimasto imbottigliato nel traffico a causa di un incidente. Dopo tre ore, la situazione non accennava a sbloccarsi così lo svedese ha avuto un colpo di genio.

Ibrahimovic ha fermato un passante, che per sua fortuna era un tifoso del Milan, e ha raggiunto il Festival di Sanremo in moto. Andava così di corsa che non si è fatto nemmeno una foto con il gentilissimo motociclista.

Grazie a questo stratagemma alla James Bond, Ibra è riuscito a partecipare alla puntata e a cantare sul palco del Festival di Sanremo 2021 con l’amico Sinisa Mihajlovic.

Sanremo 2021, Ibrahimovic e la battuta su Amadeus: “Dovevo arrivare a tutti i costi all’Ariston o Amadeus non ce l’avrebbe fatta”

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Ibra in conferenza stampa.

“Ieri è stata una giornata incredibile, potrei fare un film. Abbiamo trovato un incidente in autostrada, siamo stati fermi tre ore in una macchina, un pò di stress mi è venuto perché ho detto: Amadeus senza Ibra non ce la fa. Ero da sette ore nel pullmino. Fuori dalla macchina trovo questo motociclista e la storia la sapete. Ma pensavo nessuno mi credesse.

Sanremo 2021, Ibrahimovic e la battuta su Amadeus: “Ecco perché ho fatto i filmati…”