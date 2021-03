Sanremo 2021, Irama resta in gara: la proposta di Amadeus è stata accolta dalle case discografiche. Il cantante non si esibirà sul palco dell’Ariston ma verrà mandato in onda un filmato con la sua performance durante le prove generali.

Le case discografiche hanno accettato la decisione di Amadeus perché potrebbero verificarsi casi simili e la macchina del Festival di Sanremo 2021 non può essere bloccata. Quindi grazie al caso Irama, si è trovato un piano B per portare a termine il Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021, Irama resta in gara ma non si esibirà sul palco del teatro Ariston

Ma andiamo con ordine e spieghiamo bene cosa è successo. Dopo il primo giro di tamponi, sono stati trovati due positivi. In un primo momento non è stata svelata la loro identità perché la positività andava confermata attraverso i tamponi molecolari. Anche in questo caso, l’esito è stato positivo e per questo motivo è stata svelata l’identità dei due collaboratori di Irama.

Irama, invece, è risultato negativo sia al tampone rapido che a quello molecolare. Ma nonostante questo, non potrà esibirsi sul palco dell’Ariston. Perché? Il protocollo sanitario parla chiaro in merito. Irama è venuto a contatto con dei positivi, i suoi collaboratori, e per questa ragione dovrà rimanere in quarantena in albergo. Quindi non potrà esibirsi sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2021, Irama resta in gara: il piano B elaborato da Amadeus

A questo punto la sua esclusione sembrava praticamente certa ma questa situazione spinosa è stata risolta dal colpo di genio di Amadeus. I cantanti in quarantena non saranno esclusi dal Festival di Sanremo 2021, al posto delle loro esibizioni dal vivo verranno mandati dei filmati girati durante le prove generali.

Il piano B elaborato da Amadeus è stato geniale e per questo motivo ha raccolto anche il consenso del collega Fiorello: “Il Covid ha cambiato tutto. Ieri ho fatto l’esempio della DAD, la didattica a distanza. Quindi è giusto anche cambiare il regolamento del Festival di Sanremo 2021 per portare a termine la competizione musicale”.