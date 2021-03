Bugo e lo sfogo su Instagram al termine della conferenza stampa di presentazione della penultima serata del Festival di Sanremo di oggi, venerdì5 marzo.

Quel continuo riferimento a quanto accaduto lo scorso anno con Morgan ha fatto sbottare Bugo. Dopo averlo dichiarato in un’intervista è tornato sull’argomento con un post, nel quale ha chiesto di smetterla.

Lo sfogo di Bugo sui social: “Basta, non ne posso più”

“Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato” esordisce Bugo.

Il cantante, al secolo Cristian Bugatti fa riferimento alle domande fatte dai giornalisti durante la conferenza stampa che fanno sempre riferimento all’episodio che l’anno scorso lo ha visto protagonista in una lite sul palco dell’Ariston con l’ex amico e collega Morgan.

“Quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi – continua Bugo – allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar. Sono qui al Festival per parlare di musica”.

Bugo si riferisce alle domande rivoltegli durante la conferenza stampa dai giornalisti che facevano sempre riferimento a quell’episodio del quale molto si è parlato.

“Mi dispiace – ha concluso Bugo – che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti”.