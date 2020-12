Sanremo 2021, Morgan escluso fa discutere: 26 cantanti, cambia la regola per i giovani

Continua a tenere banco il caso Morgan, escluso a sorpresa dal Festival di Sanremo 2021. Il cantante non sarà in gara. Proprio lui, tra l’altro, che ha fatto parte della giuria che ha selezionato i giovani che si giocheranno il posto sul palco dell’Ariston. Questa sera verranno annunciati i 26 cantanti che saranno in gara.

Rolling Stone parla di una generica “scelta artistica”. E solidarizza con il cantante: “Una cosa netta in modo meridiano: artisticamente uno come Morgan in Italia non è contestabile. Se si vuole un Festival “rilevante” dal punto di vista artistico non esiste l’esclusione di uno degli artisti più eclettici del nostro panorama. Fine della storia”.

Morgan, Sanremo 2021 e la polemica con Amadeus

Motivazione che ha fatto arrabbiare anche Morgan tanto da intervenire in aperta polemica con Amadeus e la kermesse canora.

Scrive Morgan sui social: “All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo che battezzeremo il pacco di Natale, o la balla di Mozart, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per scelta artistica, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.

Sanremo 2021, la sfida tra le nuove proposte

Per quanto riguarda le nuove proposte, la gara non prevede più le sfide dirette, ma solo 2 gironi da 4 nella prima e nella seconda serata (martedì 2 e mercoledì 3 marzo). I primi 2 classificati nei rispettivi gironi avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno 4 brani per conquistare il titolo di vincitore (votato da Giuria Demoscopica, Sala Stampa e televoto).