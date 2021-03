Sanremo 2021, positivo un giornalista Rai. In attesa del test molecolare un quarantena un suo collaboratore (negativo) (foto Ansa)

A Sanremo un giornalista Rai è risultato positivo al tampone antigienico che il personale della Asl gli ha fatto nella mattinata di oggi, giovedì 4 marzo, nelle tende davanti all’Ariston. A raccontarlo è l’Adnkronos. In attesa del responso del test molecolare previsto, è stato invece messo in quarantena preventiva un suo collaboratore, risultato invece negativo.

Il festival di Sanremo, intanto, sconta ancora un calo di ascolti nella seconda serata che ha visto sul palco Laura Pausini e come co-conduttrice Elodie.

Sanremo 2021, la terza serata e il calo di ascolti

“Davvero – sottolinea però il direttore di Rai 1 Stefano Coletta – questa edizione è incomparabile con quelle del passato e non è una tecnica comunicativa di difesa, ma è il risultato finale di un lavoro che ha visto tutta l’azienda occuparsi dell’eroica possibilità di far nascere nel deserto un fiore”.

“Tradizionalmente la seconda serata registra sempre un calo fisiologico. Ma è un motivo di orgoglio, avere ribattuto questo appuntamento importante nel servizio pubblico. Questo ci rende orgogliosi a fine serata – ha aggiunto Coletta -. La premessa forte è essere riusciti a fare questo show dopo che per mesi e mesi l’azienda Rai ha dovuto occuparsi di protocolli costruiti al dettagliato. Ogni mattina, diversamente dagli altri anni non è il dato contabile che ci aspettiamo, ma l’orgoglio di aver segnato un altro gol per il servizio pubblico”.