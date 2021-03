Sanremo 2021, Simona Ventura ha il Covid: salta il ritorno all’Ariston 17 anni dopo la sua conduzione al fianco di Tony Renis. La Ventura ha seguito questa edizione del Festival di Sanremo con grande trasporto e non vedeva l’ora di essere tra le protagoniste sul palco dell’Ariston.

Ma il suo sogno è stato spezzato sul più bello dal Covid 19. Infatti la positività non le permette di essere sul palco dell’Ariston per la finalissima di Sanremo 2021. Sarebbe stata l’ospite d’onore.

La Ventura non ha ancora scritto nulla sui social network ma l’annuncio è stato dato da Amadeus in sala stampa.

“Con grande dispiacere per me – ha annunciato Amadeus in conferenza stampa – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.