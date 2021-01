Sanremo 2021, titoli delle canzoni: molti copiati da vecchi brani, ci saranno accuse di plagio

Il Festival di Sanremo 2021 deve ancora cominciare e già si parla di plagio: questo perché molti titoli delle canzoni che saranno in gara sono copiati da vecchi brani. Vecchi brani quasi tutti in gara nelle edizioni passate del Festival di Sanremo.

Insomma quasi tutti i brani di Sanremo 2021 (in programma dal 2 al 6 marzo) hanno decine di altre canzoni con lo stesso titolo. Lo rivela un’indagine condotta dall’esperto di diritto d’autore Michele Bovi (autore del libro Ladri di canzoni Hoepli editore) insieme a Grazia De Santis. Ci saranno dunque accuse di plagio.

Sanremo 2021 i titoli delle canzoni copiati

Per esempio il gruppo La rappresentante di lista sarà in gara con la canzone Amare: facile supporre l’esistenza di precedenti di un titolo del genere. E infatti è stato già in gara a Sanremo, edizione 1979, proposto da Mino Verniaghi. Anche Scialpi nel 1991 intitolò la sua canzone Amare.

Willie Peyote porta invece Mai dire mai (La Locura). Nel 1959 ci fu Mai dire mai composta da Aldo Salvi. Da allora a incidere sempre diverse Mai dire mai sono stati Anna Oxa (1984), Renato Zero (1986), Pooh (1987), Tosca (1996), Ricchi e Poveri (1998), Paolo Belli (1999), Umberto Tozzi (2000), Fausto Leali (2002) Alberto Fortis (2005), Alexia (2005), poi Anna Tatangelo il cui singolo Mai dire mai battezzò il suo album del 2008 e per ultimo Ligabue nel 2019.

Poi anche il brano Ora, di Aiello. Titolo del 1966 di Bruno Martino, Ora di Eros Ramazzotti (1985), Dora Moroni (1986), i jazzisti Giorgio Gaslini (1988) e Avishai Cohen (1998), Ludovico Einaudi (2004), Chiara Civello (2005), il gruppo Dirotta su Cuba (2005), Jovanotti (2011) e per ultimo Gigi D’Alessio. Idem per Voce di Madame: Bungaro cantò Voce nel 2012 e Lara Fabian si esibì con lo stesso titolo al Festival di Sanremo 2015 e un anno dopo un’altra Voce questa volta di Arisa.

Sanremo 2021, i titoli copiati proseguono

Anche Parlami, titolo del brano di Fasma, con Parlami di Peppino Gagliardi del 1972, Anna Oxa (1985), Laura Pausini (2004), Marco Carta (2012), Lorenzo Fragola (2016). Glicine di Noemi depositato già 40 volte, la prima nel 1937. Il titolo Arnica di Gio Evan ha 19 precedenti. 6 per Momento perfetto di Ghemon, 5 per E invece sì di Bugo, 4 per Torno a te di Random e 2 per Santa Marinella di Fulminacci e Il farmacista di Max Gazzè.

Sanremo 2021, i cantanti in gara e i loro brani

Ecco l’elenco di tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e i loro brani: