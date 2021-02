Sanremo 2021, tutto sugli ospiti, cantanti in gara, canzoni: il programma delle 5 serate del Festival

Gli ospiti, i cantanti in gara, le canzoni, il programma delle 5 serate del Festival di Sanremo 2021. Sarà il primo Festival della canzone italiana senza il pubblico presente al teatro Ariston. Ci saranno grandi novità con due conduttrici per ogni serata che affiancheranno Amadeus e Fiorello nella presentazione dei cantanti in gara per quella che sarà un’edizione del tutto anomala.

Sanremo 2021 il programma delle 5 serate

Le conduttrici saranno in tutto 10, due a sera come detto, mentre i cantanti 26 e Sanremo 2021 andrà in scena dal 2 al 6 marzo.

Programma prima serata di Sanremo 2 marzo

Durante la prima serata di Sanremo saranno presentate tredici canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte.

Programma seconda serata di Sanremo 3 marzo

Durante la seconda serata di Sanremo si esibiranno gli altri tredici artisti della sezione Campioni. Anche in questo caso le canzoni saranno votate dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Al termine della serata verrà stilata una classifica generale con tutte le 25 canzoni in competizione. Mercoledì si ascolteranno anche le altre quattro canzoni delle Nuove proposte.

Programma terza serata di Sanremo 4 marzo

La terza serata di Sanremo sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni.

Programma quarta serata di Sanremo 5 marzo

Nella quarta serata di Sanremo si esibiranno tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni. Nel corso della serata di venerdì ci sarà anche la finale delle Nuove proposte.

Programma quinta serata di Sanremo 6 marzo: la finale

La quinta e ultima serata di Sanremo prevede l’esibizione di tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Quindi verranno riproposte dal vivo le tre canzoni che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato: per questa ultima fase le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il risultato di quest’ultima votazione determinerà il podio.

Sanremo 2021, le 10 conduttrici e gli ospiti

Tra gli ospiti sicuri di Sanremo 2021 ci sono il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro. I due saranno sul palco tutte le 5 sere del Festival. Confermati anche tra gli ospiti Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e i Negramaro.

Le 10 conduttrici di Sanremo 2021

Ecco l’elenco delle 10 conduttrici, 2 a sera:

La cantante Elodie

L’attrice Matilda De Angelis

L’attrice Miriam Leone

La conduttrice Vanessa Incontrada

La conduttrice Diletta Leotta

La modella e compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

L’attrice Matilde Gioli

La top model Mariacarla Boscono

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo

La moglie di Alvaro Morata, Alice Campello

Sanremo 2021, i cantanti in gara e i loro brani

Ecco l’elenco di tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e i loro brani: