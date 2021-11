Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi co-conduttrice? Tutte le novità del Festival di Amadeus

Alessia Marcuzzi sarà co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo insieme ad Amadeus?

A darne notizia è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui mancherebbero “solo i dettagli” sul contratto. Se così fosse, Alessia tornerebbe in Rai 28 anni dopo Il Grande Gioco dell’Oca, che co-condusse al fianco di Gigi Sabani su Rai2.

Le possibili novità del Festival

Sempre secondo il settimanale sul palco dell’Ariston potrebbe tornare Roberto Benigni. Chi potrebbe invece non esserci è Fiorello.

Anche se, questo è da sottolineare, più volte Amadeus ha parlato dell’importanza dello showman per il Festival. Chissà cosa succederà da qui alla prossima edizione.

Sanremo 2022, via la categoria Nuove Proposte

Nella prossima edizione del Festival non ci sarà più la categoria Nuove Proposte.

I due artisti vincitori di Sanremo Giovani avranno accesso diretto alla gara dei Campioni. Inoltre, in base al nuovo regolamento di Sanremo Giovani, si abbassa ulteriormente la fascia di età per partecipare, tra i 16 e i 29 anni (alla data dell’1 gennaio 2022) e i 30 artisti selezionati che accederanno alle audizioni dal vivo dovranno proporre alla Commissione Musicale due brani inediti, uno per Sanremo Giovani, mentre il secondo sarà presentato – in caso di vittoria – a febbraio nella 72ª edizione del Festival.