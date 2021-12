Sanremo 2022, chi sono i cantanti big in gara: Sanremo 2022, chi sono i cantanti big in gara: Emma, Gianni Morandi, Aka7even, Iva Zanicchi, Irama, Noemi. Nella foto Ansa il conduttore e direttore artistico Amadeus

Festival di Sanremo, Amadeus annuncia i 22 big che saranno in gara. Il Festival di Sanremo 2022 si terrà dal 1 al 5 febbraio come sempre al Teatro Ariston. Quest’anno ci sarà il tanto atteso ritorno del pubblico in sala. Ma chi saranno i partecipanti?

Sanremo 2022, Amadeus annuncia 22 dei 24 Big in gara

La settimana scorsa, Chi aveva annunciato i primi 16 nomi. Ora Amadeus che oltre a presentatore è anche direttore artistico, annuncia ufficialmente 22 nomi che vedremo sul palco.

L’annuncio ufficiale avrebbe dovuto tenersi il prossimo 15 dicembre in occasione della serata Sanremo Giovani in onda su Rai1, serata a cui parteciperanno anche i Big. La Direzione di Rai1 ha però deciso di modificare in corsa il regolamento forse per far tacere le varie indiscrezioni, decidendo di annunciare la lista dei nomi in durante l’edizione serale del Tg1 di sabato 4 dicembre.

Ai 22 nomi si aggiungeranno poi i due che vinceranno nella serata dedicata ai giovani. In occasione delle prime due serate del Festival il pubblico potrà quindi ascoltare le 24 canzoni in gara, con l’esibizione di 13 Big per serata. Quest’anno non è invece prevista la gara tra i Giovani che confluiscono tra i Big.

Ecco l'elenco dei 22 partecipanti. I nomi che aveva svelato Chi nei giorni scorsi sono dunque confermati.