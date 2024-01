Sanremo 2024: i cantanti in gara, le canzoni, i conduttori e le date delle serate

Il Festival di Sanremo 2024 si tiene al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Trenta artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata.

Amadeus ha annunciato tutti e 30 i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2024, i 27 big e i 3 giovani. A co-condurre le serate da martedì 6 a sabato 10 febbraio saranno: Marco Mengoni per la serata di apertura, poi Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. E per la finale tornerà Fiorello.

Sanremo 2024, i cantanti in gara e i titoli delle canzoni

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga e Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Co-conduttori e co-conduttrici di Sanremo 2024

Per ogni sera, Amadeus sarà accompagnato da una diversa spalla alla conduzione del Festival di Sanremo. Quella d’apertura del martedì vedrà al suo fianco Marco Mengoni, vincitore uscente a Sanremo 2023. Il mercoledì sarà la volta di Giorgia, che torna all’Ariston da conduttrice per la prima volta. Il giovedì sarà la volta di Teresa Mannino, mentre il venerdì torna a Sanremo Lorella Cuccarini. L’ultima serata, quella del sabato, vedrà Fiorello al fianco di Amadeus.

Gli ospiti

L’edizione 2024 del Festival potrà contare sulla presenza di numeri ospiti, tra questi Giovanni Allevi. Il compositore e pianista marchigiano sarà presente nel corso della seconda serata, quella in programma mercoledì 7 febbraio. Il giovedì sera sarà la volta di Russell Crowe. A oltre vent’anni di distanza dalla sua partecipazione in qualità di ospite, l’attore statunitense farà ritorno all’Ariston, ma questa volta nelle vesti di musicista. Infatti, Russell Crowe si esibirà con la sua band. Appuntamento a giovedì 8 febbraio.

Giovedì 8 febbraio Eros Ramazzotti tornerà a Sanremo per festeggiare un importante anniversario: 40 anni dalla vittoria nella sezione Nuove Proposte con il brano Terra Promessa.

Sabato sera sarà anche la volta di Gigliola Cinquetti che salirà sul palco del Teatro Ariston per celebrare sessant’anni dall’uscita di una delle canzoni più iconiche nella storia del Festival, ovvero Non ho l’età.

Roberto Bolle sarà ospite della finale della kermesse. Amadeus ha anticipato al TG1: “Sarà un incontro di danza classica nel tempio del pop. Sono onorato che abbia accettato l’invito”. Roberto Bolle ha risposto: “Ciao Ama grazie mille. Mi vuoi per l’ultima serata di Sanremo e io non vedo l’ora di portare la danza su un palcoscenico così amato da tutti gli italiani”.