Sanremo 2025, Carlo Conti conduttore? Con lui Pieraccioni e Panariello

A Sanremo 2025 mancano diversi mesi e già impazza il toto-nomi. Chi lo condurrà dopo l’addio alla Rai di Amadeus, che aveva comunque detto che non ne avrebbe condotti altri? Tra le opzioni spuntate in queste ore ce n’è una molto probabile: alla conduzione vedremo di nuovo Carlo Conti che riprenderà in mano il Festival dopo averlo condotto nel 2015, 2016 e 2017. A scriverlo è TvBlog. Al suo fianco potrebbero esserci anche gli amici di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. I tre, che fra l’altro stanno portando avanti per l’Italia una tournée insieme ormai da diversi anni riscuotendo molto successo, potrebbero calcare il palco del Festival della Canzone italiana insieme.

Conti aveva parlato di Sanremo i primi di aprile. Ed aveva detto: “Se l’azienda mi dovesse chiedere di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni, o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante”.

Sanremo 2025, Carlo Conti alla conduzione: la direzione artistica separata dalla conduzione

A differenza di quanto accaduto con Amadeus che ha più volte ribadito di essere stato felicemente sia conduttore sia direttore artistico, questa volta la direzione artistica potrebbe essere separata dalla conduzione. A volerlo è la Rai e Conti potrebbe accettarlo.

Conti, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha parlato dello share raggiunto da Amadeus. Valori difficili da replicare: “Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr)! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno”. Conti, nella stessa intervista si prende anche diversi meriti: “Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo”. Dopo l’addio di Amadeus il conduttore più amato della Rai è lui. Per questa ragione chiederà un aumento alla Rai? “Non funziona così. Ma sono contento. Nel 2025 compio 40 anni in Rai. Per me a ogni rinnovo è importante che oltre al pilota ci sia la macchina. Finora hanno creduto in me. Poi, mai dire mai: di doman non c’è certezza”.

Eloide e Annalisa co-conduttrici?

L’unico rammarico del conduttore di “Tale e quale show” è quello di non aver valorizzato troppo le donne anche se rivendica scelte importanti come aver portato Maria De Filippi sul palco dell’Ariston. E chi vedremo sul palco del prossimo Sanremo? Secondo DiPiù, nella prossima edizione potrebbero esserci Elodie, che lo ha già fatto nel 2021, e Annalisa come co-conduttrici. Sono solo supposizioni. Per avere la certezza bisogna aspettare ancora un po’ di mesi.