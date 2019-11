ROMA – “Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, Amadeus mi vorrebbe con Romina”. A parlare è Albano Carrisi che ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, rivela così la sua possibile apparizione sul palco dell’Ariston.

“Domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta – ha spiegato – io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina…”. Come è nata l’idea? “Mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto”, ha spiegato il cantante. Che poi ha aggiunto: “Onestamente hanno chiamato Al Bano e Romina Power. Io vado in rappresentanza e poi riferirò a Romina di che si tratta”.

Un ritorno all’Ariston in coppia con l’ex moglie che, scherza Al Bano, potrebbe essere affiancata anche dall’attuale compagna. “Io avevo proposto Al Bano, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voices non è contemplata”. Poi spiega che la sua era solo una battuta: “Se farei una cosa del genere? No, non ci starei neanche io. Ognuno fa il suo mestiere”.

Che tipo di rapporto ha con le sue due ex? “Tutte e due sono madri dei miei figli. E io rispetto questa realtà senza stare lì a creare un derby in casa, un Milan-Inter. E grazie a Dio tutto funziona bene”. E’ vero che aveva chiesto alla Lecciso di sposarla? “Quando le cose le hai fatte una volta basta. E’ stato un piacevolissimo e sacrosanto errore, ed è stato anche un piacevolissimo e sacrosanto percorso di vita molto interessante”.

Ora che non è più nella black list dell’Ucraina, a Rai Radio1 Al Bano rivela anche che dopo nemmeno un’ora da questa notizia, sono iniziate ad arrivarmi da lì le prime richieste di concerti”.

Fonte: Un Giorno da Pecora