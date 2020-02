ROMA – Insieme a Georgina Rodriguez l’altra co-conduttrice della terza serata di Sanremo è Alketa Vejsiu. “Una famosissima star della televisione albanese” dice di lei Amadues. “Questo è il punto più alto della mia vita. Stasera c’è un campione della tv come te, un campione del calcio e un campione del cinema come Benigni. Ho studiato il momento della premiazione del premio Oscar. Vorrei fare come lui. Mi viene di andare sopra le teste di tutti e baciarvi. Italia, ti amo. Un esempio di accoglienza,di integrazione, di umanismo” esordisce Alketa.

La Vejsiu parla velocissima, come una macchinetta. Amadeus la prende in giro: “Parla a una velocità incredibile, non si ferma mai. Non ho mai visto una cosa del genere”. Lei saluta il popolo albanese, poi insieme presentano Elodie con Aeham Ahmad.