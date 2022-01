Sanremo, Amadeus: "Cosa succede se mi prendo il Covid? Non abbiamo un piano B..."

Amadeus risponde alle domande dei giornalisti a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2022. Cosa succede se si prende il Covid? Ecco la risposta, tra il serio ed il faceto, del conduttore televisivo: “Non abbiamo un piano B se mi prendo il Covid. State con me 10 giorni fino a che non mi passa?”.

Sanremo e il Covid, le dichiarazioni di Amadeus alla stampa

Secondo rumors giornalistici, in caso di Amadeus ai box per il Covid, ci sarebbe Antonella Clerici a sostituirlo. Ecco come ha risposto il conduttore tv: “Non c’è un piano B se mi prendo il Covid. State con me 10 giorni fino a che non mi passa?”.

Sanremo, Amadeus ha parlato dell’ingaggio last minute di Fiorello

Durante la conferenza stampa prima di Sanremo, Amadeus non si è limitato a parlare del Covid e del suo possibile sostituto in caso di contagio, ma anche dedicato ampio spazio all’ingaggio dell’ultimo minuto di Fiorello.

“Se venti anni fa avessi pensato di chiedere a Fiorello di stare con me nei miei tre Sanremo, non ci avrei mai creduto. L’ho stressato ad agosto dalle vacanze fatte insieme, ma fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non venisse. Ieri mi ha fatto una sorpresa. Ci sentiamo tutti i giorni, ma non mi aveva detto niente: ‘Cornutazzo, potevo mai lasciarti da solo?‘, mi ha detto. So che ci sarà domani, ma poi non so niente”.