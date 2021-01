Sanremo, Amadeus: “Naomi Campbell aprirà il Festival. Ci saranno dieci donne al mio fianco”

Naomi Campbell aprirà il festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus in un’intervista alla Stampa. “Questa estate – spiega il direttore artistico e conduttore – ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiranno. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica”.

Sanremo e il pubblico

“Che Sanremo abbia 380 persone in platea è uno sforzo immane. Sanremo non deve essere colpito. Se non ci sono persone in platea non faccio un favore allo spettacolo ma un danno. Il festival sarà un grande faro che illuminerà un settore e provoca sofferenza che si lotti fra di noi”, ha continuato Amadeus, dicendosi dispiaciuto per la rabbia di creativi e appartenenti al mondo dello spettacolo.

“Se si aspetta Sanremo per colpire allora vuol dire che in quel momento si sta facendo del male a tutti: cinema, teatro, musica”, ha provato ad azzardare il conduttore, per annunciare poi la prima, grande ospite internazionale.