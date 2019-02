ROMA – Ennesima gaffe per Claudio Bisio a Sanremo, nel corso della serata finale. E’ il turno di Anna Tatangelo, in gara con il brano “Le nostre anime di notte”. La performance della cantante napoletana, in versione bomba sexy, è un esplosione di intensità. Ma a rovinarle la scena ecco che arriva Claudio Bisio, intervenendo sul palco quando la canzone non è ancora terminata.

Fulminato dallo sguardo della Tatangelo, Bisio si è sdraiato a terra in posizione di supplica, dopo la vistosa interruzione. Ma al pubblico a casa è arrivata solo l’inquadratura bizzarra dell’attore “steso” sul palco in procinto di offrire alla cantante i fiori di Sanremo,

Sul finire della sua performance la Tatangelo, evidentemente presissima, si è commossa. Un attimo di pausa e poi ha terminato la sua esibizione senza intoppi, dimostrando un momento di profonda sincerità.

Non è la prima gaffe per l’attore in questa edizione del Festival. Momenti di imbarazzo ci sono stati anche venerdì pomeriggio in sala stampa, quando al momento di posare per il photocall, il conduttore ha chiamato la collega Virginia Raffaele per lo scatto. Ma si è confuso: “Vieni Michelle”, le ha detto scatenando l’ilarità dei presenti.

E ancora, nella prima serata, sempre Bisio si è reso protagonista di un altro momento imbarazzante con il tenore Andrea Bocelli salutandolo con il gesto della mano, ma dimenticandosi di esplicitare il saluto a parole con un “ciao”. Va da sé che il cantante essendo cieco non ha potuto vederlo né rispondergli.