ROMA – Presenti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Festival di Sanremo. La sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser sono stati ospiti di alcuni eventi collaterali, da Casa Sanremo a La Vita in Diretta e hanno detto la loro sulla kermesse canora.

Dopo il colpo di fulmine nella casa del Grande Fratello Vip, quando lei lasciò in diretta tv il suo ex Francesco Monte per il ciclista, Cecilia ed Ignazio fanno ormai coppia fissa da un anno e per il 2019 hanno grandi progetti in cantiere: si vocifera di un matrimonio e perché no anche un bebè.

Ma ecco cosa hanno detto su Sanremo. In particolare Cecilia ha preso le difese di Achille Lauro, in gara con la canzone Rolls Royce. “A me piace molto – ha detto alla Vita in Diretta – anche se è stato molto criticato”. L’argentina è stata tra l’altro protagonista del videoclip di Mamacita e da allora conserva un rapporto di affetto e stima col trapper.

Decisamente diversi i gusti del suo fidanzato Ignazio: lui tifa per Loredana Bertè e la sua canzone Cosa ti aspetti da me. Del resto la Bertè è una delle favorite per la vittoria finale.