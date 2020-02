Sanremo, sale l’attesa per l’arrivo di Cristiano Ronaldo. L’attesa dei fan

ROMA – Dove andrà a mangiare Cristiano Ronaldo a Sanremo? Il campione portoghese, infatti, è atteso in città dove verrà ad accompagnare la compagna Georgina. Compagna Georgina che sarà proprio una delle protagoniste del Festival.

“Mi piacerebbe, ci metterei la firma per avere Cristiano Ronaldo nel mio locale -dice all’Adnkronos Matteo Ferrua, proprietario del ‘Gilda’, uno dei ristoranti che i rumors accreditano come tra i più ‘papabili’ ad accogliere il calciatore- ma finora nessuna conferma. Aspettiamo di vedere cosa succede”.

Dalla Pignese allo storico Vittorio, fino al modaiolo Flipper, tutti i ristoratori sperano nel ‘miracolo’ ma nessuno può ancora vantare una prenotazione dello staff o forse – pur avendola- non lo direbbe mai. A quanto si apprende il Miramare è sinora tra le location più quotate, data come probabile scelta di Cr7.

Fonte: Adnkronos.

Sanremo 2020, per i bookies il favorito è Anastasio

Chi vincerà Sanremo 2020? Per i bookies il grande favorito è Anastasio.

Se solo tre settimane fa era Francesco Gabbani a contendersi il primato con Alberto Urso, adesso è Anastasio il grande favorito dagli analisti di Planetwin365, che piazzano la vittoria del rapper partenopeo a quota 3,25. La quota di di Gabbani e Urso è 6,50, insieme in seconda posizione, mentre più indietro la classifica provvisoria vede Giordana Angi scendere a quota 7,50 e unirsi, in questo modo, ad Achille Lauro – anche lui in discesa secondo i quotisti – e a Irene Grandi, che invece risale decisamente la china da una iniziale quota 21,00.

Tra gli exploit più eclatanti, confrontando la lavagna di Planetwin365 dell’8 gennaio con quella di oggi, c’è sicuramente quella del contestatissimo Junior Cally: come nel più tradizionale dei copioni, le polemiche e le dure critiche rivolte al rapper romano non hanno fatto altro che incrementare l’attesa per la sua esibizione e, di conseguenza, abbattere nettamente la quota per la sua possibile vittoria, passata da 51,00 a 15,00 in poco più di 20 giorni. Altri cambi da menzionare sono quello di Diodato, che dopo avere firmato la soundtrack dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek (La Dea Fortuna) con il singolo ‘Che Vita Meravigliosa’, è passato da quota 19,00 a 10,00, e quello di Rancore, altro rapper in gara, che passa da 36,00 a 11,00 superando Levante, sempre ferma a 13,00. Invariati in lavagna anche i destini di Marco Masini (8,00), Michele Zarrillo (19,00), Le Vibrazioni (23,00), Morgan e Bugo (31,00) e Piero Pelù (21,00), così come per Elettra Lamborghini (41,00). Grande attesa anche per le ultime due Big annunciate da Amadeus, su cui i bookie non si erano ancora espressi, ovvero Tosca, che torna sul palco dell’Ariston dopo tredici anni, e Rita Pavone, che nella kermesse della città dei fiori manca addirittura dal 1972. Tanto clamore e curiosità che, però, non valgono la fiducia degli analisti di Planetwin365: la quota per la vittoria delle due è rispettivamente di 18,00 e 30,00.

Fonte: Agi.