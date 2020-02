SANREMO – La finale di Sanremo è stata anche la sfida social tra le due bellezze che hanno accompagnato Amadeus sul palco del teatro Ariston. Diletta Leotta e Sabrina Salerno si sono “sfidate” a colpi di look mozzafiato. La Leotta in bianco, la Salerno in nero. Come al solito, la regina di DAZN ha raccolto moltissimi consensi ma oggi ha dovuto fare i conti con “un’avversaria” di tutto rispetto come la Salerno.

Sanremo, Sabrina Salerno ha raccolto più consensi di Diletta Leotta sui social network.

Infatti molti utenti si sono schierati dalla parte della cantante: “E’ giusto che sia lei a condurre Sanremo. Almeno è una cantante. Non è solamente bellissima ma è anche brava a cantare. Dovrebbero essere queste le caratteristiche per condurre Sanremo. Tra le due ci sono più di venti anni di differenza, eppure la Salerno è ancora una bomba. Come sarà la Leotta alla sua età?”.

Oltre a questi commenti, ce ne sono molti altri che fanno un raffronto tra lo stato di forma attuale della Leotta ed alcune foto dove era decisamente diversa… i maligni continuano a parlare di “ritocchi” dal chirurgo estetico… sta di fatto che entrambe hanno dato spettacolo e raccolto consensi, per la gioia di Amadeus e della Rai che con questo Festival di Sanremo hanno registrato il boom di ascolti.