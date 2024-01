Sanremo: l’edizione 2024 del Festival è qui!

Anche quest’anno, finalmente, ci siamo: dal 6 al 10 febbraio sul palco del Teatro Ariston si terrà la 74° edizione del Festival di Sanremo!

Chi non ne vuole nemmeno sentire parlare e chi non se ne perderà nemmeno un minuto (Prima Festival e Dopo Festival compresi): Sanremo, tra detrattori e appassionati, riempirà la bocca di tutti gli italiani per almeno una settimana e anche più.

Chi sarà il vincitore? Quale sarà il brano che, come da tradizione, pur non vincendo, sarà il tormentone che ci inseguirà a casa, in auto, al supermercato, al lavoro e su tutti i canali radio? Ci saranno eventi eclatanti, come la lite sul palco tra Morgan e Bugo o come Blanco che devasta l’esposizione di rose durante l’esecuzione del suo brano?

Gli artisti in gara: cantanti nuovi e confermati

Allora, mentre cantanti confermati e nuovi, conduttori e co conduttrici (non chiamatele più vallette, il termine rischia di essere irrispettoso nei confronti delle donne e dei loro ruoli sul palco) sono impegnati negli ultimi preparativi di acconciature e abiti, vediamo chi si succederà all’Ariston nei cinque giorni più importanti dell’anno (soprattutto per la Rai e i suoi obiettivi di share).

Come già era accaduto l’anno scorso, non ci sarà la distinzione tra Big e Giovani, ma l’unica categoria sarà quella degli Artisti: 27 scelti tra i cantanti confermati (quelli che un tempo avremmo definito “Big”) e 3 finalisti del Sanremo giovani che si è tenuto a dicembre scorso, per un totale di 30 brani.

I volti che parteciperanno per la prima volta alla 74° edizione di Sanremo sono Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44.

Vi sono, poi, i cantanti che già abbiamo conosciuto durante le più recenti edizioni del Festival, come Dargen D’Amico, Diodato, Mahmood, Mr. Rain, Sangiovanni e Irama. A questi si aggiungono artisti come Alfa, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Tre, Rose Villain, The Kolors, Maninni e La Sad.

Completano l’elenco volti arci noti della musica leggera italiana, come Loredana Berté, Negramaro, Renga e Nek, Ricchi e Poveri, Emma, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Il Volo.

Le cinque serate, tra co conduttori, ospiti e cover

Nel pieno del corso delle sperimentazioni di Amadeus, quest’anno al conduttore principale si affiancheranno ogni sera un aiuto conduttore differente.

Sul palco con Amadeus

Si inizia con i cantanti Marco Mengoni (nella prima serata) e Giorgia (seconda serata); si continua con la comicità della simpaticissima palermitana Teresa Mannino (terza serata), con i balli della sempre giovanissima Lorella Cuccarini (quarta serata) e si conclude con l’immancabile Fiorello, irriverente e trascinatore di folle.

Se martedì ascolteremo tutti e trenta gli Artisti in gara, durante la seconda e la terza se ne esibiranno solo la metà (15 mercoledì e 15 giovedì), con una novità rispetto alle edizioni precedenti: ogni cantante sarà presentato da un suo collega non in gara quella sera (gli accoppiamenti saranno fatti per estrazione durante le conferenze stampa del giorno stesso).

Le cover e i duetti

La quarta serata, quella di venerdì 9 febbraio sarà riservata ai duetti e alle cover. I brani sono stati scelti liberamente nel repertorio italiano e internazionale (anche dell’artista stesso), purché usciti entro il 31 dicembre del 2023.

Sarà una ghiotta occasione per ascoltare grandi voci della musica italiana e non solo, interpretare brani che hanno fatto la storia.

Ecco qualche esempio dei nomi più noti: Roberto Vecchioni (canterà la sua Sogna, ragazzo sogna con Alfa), Ivana Spagna (Il cerchio della vita con Clara), Francesco Gabbani (con Fiorella Mannoia per cantare Che sia benedetta e Occidentali’s Kharma), Riccardo Cocciante (Quando finisce un amore, con Irama), Malika Ayane (La canzone del sole con i Negramaro) e Skin (Hallelujah di Leonard Cohen con i Santi Francesi). Vi saranno poi diversi medley: Umberto Tozzi con i The Kolors, Gianna Nannini con Rose Villain, gli Eiffel 65 con Fred De Palma, Fabrizio Moro con Il Tre e tanto altro ancora.

Gli ospiti

Ad arricchire ogni serata, Amadeus e il suo co conduttore presenteranno uno o più ospiti (unica eccezione, Marco Mengoni, vincitore dell’edizione 2023, che sarà al contempo super ospite e co conduttore della prima serata).

Mercoledì assisteremo al ritorno sulla scena televisiva di Giovanni Allevi, mentre Giorgia festeggerà i 30 anni del suo grande successo “E poi”. Giovedì Russel Crowe si esibirà con la sua band ed Eros Ramazzotti festeggerà 40 anni di “Terra promessa”, mentre sabato si alterneranno Roberto Bolle e Gigliola Cinguetti (60 anni di “Non ho l’età”).

Chi vincerà? A decidere le prime tre posizioni della classifica della 74° edizione del Festival di Sanremo saranno il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio.