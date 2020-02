ROMA – Non solo Morgan e Bugo, anche altri litigi dietro le quinte dell’Ariston hanno contribuito a rendere particolarmente teso e movimentato l’ultimo Festival di Sanremo. In primis quello tra Marco Masini ed Elodie. A confermarlo è stata la stessa cantante ai microfoni di Radio Due Social Club, in onda su Radio Rai Due.

“Oh, ciao ma quant’è che non magni?”, le avrebbe detto Masini poco prima che Elodie salisse sul palco per la sua esibizione. Un complimento forse mal riuscito oppure una zingarata tipica toscana. Fatto sta che Elodie non l’ha presa affatto bene e a Radio Rai Due spiega di essersi sentita giudicata nel corpo

“Masini mi ha fatto body-shaming – ha asserito Elodie – mi ha detto più volte “Mangia!”. E io sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi”.

“Sono ancora arrabbiata con lui – ha aggiunto – me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”. Anche se lo scontro tra i due si sarebbe concluso con una stretta di mano.

Fonte: Radio Rai Due