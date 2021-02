Dopo la scampata esclusione dal Festival di Sanremo 2021, arrivano le scuse pubbliche di Fedez a Francesca Michielin. Il rapper si è presentato al cospetto della sua partner in gara con un mazzo di fiori colorati e sulle note del brano “Perdono” di Tiziano Ferro”.

Il siparietto ovviamente è stato prontamente pubblicato tra le Story di Instagram a suggellare la tempesta passata.

Fedez e lo spoiler che ha messo a rischio il suo Sanremo

Come è noto Fedez sarà in gara a Sanremo in coppia con Francesca Michielin. Ma le cose si sono messe seriamente a rischio sabato 30 gennaio, quando il rapper ha postato alcune Storie su Instagram che lo ritraevano intento nelle prove insieme alla collega.

Le prime clip erano senza audio, e fin qui nulla di grave. Ma nell’ultima si udiva un frammento della canzone “Chiamami per nome” che è il brano col quale gareggeranno. E qui la situazione si è fatta tesa perché tecnicamente si trattava di una violazione del regolamento del Festival, che prevede la partecipazione di soli brani inediti.

Il video è stato prontamente rimosso ma è finito ovviamente sotto il vaglio della Rai. Dopo attenta valutazione è arrivata l’assoluzione: “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”, si legge in una nota stampa diffusa nei giorni scorsi.

Di qui le scuse di Fedez a Francesca Michielin. A giudicare dall’espressione seriosa di lei però non l’ha ancora del tutto perdonato.

Sanremo, l’esposto del Codacons contro Fedez e la Rai

La decisione di salvare Fedez però non è piaciuta al Codacons, da sempre tra i più accaniti detrattori del rapper. L’associazione ha infatti depositato, insieme all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, formale esposto contro la Rai alla Procura della Repubblica di Roma.

Come motivazione si ipotizza un presunto trattamento di favore.