SANREMO – Anche Fiorello calcherà il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2018 sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. L’arrivo di Fiorello in scena è previsto intorno alle 22.30 della prima serata, ma il conduttore radiofonico già si prepara a scherzare con la sua solita simpatia. “L’ansia me se magna”, dice divertito, e poi lancia un appello a Baglioni: “Claudio, #escimipresto, ti prego, così mi tolgo il pensiero!”.

Parlando con l’Ansa, Fiorello ironizza sulla sua ansia da prestazione: “L’ansia me se magna. ‘Chi me lo ha fatto fare’ è la frase che ripeto più spesso in questi giorni”. E’ atteso al teatro Ariston, ma non dovrebbe provare, anche perché, ribadisce minimizzando il suo ruolo, “farò solo lo scaldapubblico” e il copione sarà di una riga “su le mani, giù le mani”.

Le aspettative sulla sua incursione e su quello che farà accrescono la sua ansia da prestazione. “Sarò talmente critico su me stesso – conclude – che sui social mi insulterò da solo”.