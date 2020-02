SANREMO – Pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro. A poche ore dalla quarta e penultima serata del Festival di Sanremo lo showmane e il cantante appaiono sorridenti e abbracciati sul palco dell’Ariston, Lo testimonia una foto postata contemporaneamente sui rispettivi social con tanto di hashtag #fatevenarisata.

Sembra così archiviata la tensione, iniziata con la battuta fatta da Tiziano sul palco la sera di mercoledì, quando, esasperato per aver atteso fino all’1 di notte la seconda uscita, ha detto commentando l’orario: “Hashtag #FiorelloStatteZitto”. Giovedì sera, dopo una giornata di malcontento da parte di Fiorello, erano arrivate anche le scuse di Ferro che ha postato una foto del messaggio lasciato in camerino a Fiorello: “Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con te le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato – Torno a fare il cantante. #TizianoStatteZitto“.

Nonostante l’assenza di Fiorello giovedì sul palco dell’Ariston si sia fatta notare, la crisi sembrava rientrata. Ma alcune dichiarazioni dello showman a Selvaggia Lucarelli oggi rischiavano di alimentare nuove polemiche. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio con la decisione da parte dei due di dare un segno tangibile e inequivocabile del chiarimento avvenuto.

Per suggellare la pace fatta i due si esibiranno anche in un duetto: canteranno insieme Finalmente tu, il brano che Fiorello portò al Festival nel 1995.

Fonte: Instagram