SANREMO – Francesca Sofia Novello è stata la grande protagonista della serata di venerdì del Festival di Sanremo. La fidanzata di Valentino Rossi ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston scendendo la scalinata in un elegantissimo abito lungo nero scollato.

Amadeus ha ironizzato sulla sua gaffe in conferenza stampa a Sanremo e, con una bomboletta spray, ha tracciato una linea bianca sul palco invitando la fidanzata di Valentino Rossi a non indietreggiare mai. Poco dopo, Amadeus, armato di spazzolone, ha pulito il palco dopo che lo aveva sporcato con la schiuma per segnare la linea del passo indietro. “Pippo mi aveva avvertito – ha scherzato il conduttore -: a Sanremo devi essere pronto a tutto”.

A margine della sua presenza a Sanremo, Francesca Sofia Novella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla stampa. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa: “Credo che la polemica di tutte le femministe sul passo indietro sia stato un attacco non troppo giusto nei miei confronti. Tante donne sono state le prime a bullizzare e fare del maschilismo contro di me. Devo ringraziare Rula.

Mi ha detto: ‘fregatene, non devi dimostrare niente a nessuno’. Sul palco ho sentito tanto la sua forza di stare dalla parte delle donne. Io sono salita sul palco come Francesca Sofia Novello. Per questo Valentino – il suo fidanzato, il motociclista Valentino Rossi ndr – non era presente.

E’ in Malesia a fare i test. Ma anche fosse stato in Italia non lo avrei voluto qui per evitare che succedesse quello che è successo a Georgina, ovvero che l’attenzione fosse spostata su Ronaldo. Comunque lei si è presa il suo merito.

Valentino mi ha mandato un messaggio molto bello, dicendomi: ‘Bravissima, hai spaccato di brutto’. E’ stato vicino a me anche se si trovava dall’altra parte del mondo per la MotoGp” (fonte Ansa).