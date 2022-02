Sanremo, il 1 febbraio del 1958 Modugno e Dorelli vincono con “Nel Blu dipinto di blu”

Al via, stasera, il Festival di Sanremo 2022 nella sua 72esima edizione. Quella del 1 febbraio è una data importante nella storia del Festival. Il 1febbraio del 1958, Domenico Modugno e Johnny Dorelli vinceranno il Festival con “Nel blu dipinto di blu”. Il brano era stato scritto con il paroliere Franco Migliacci e rappresenta uno degli inni dellItalia nel mondo. “Nel blu dipinto di blu” (canzone a volte nota erroneamente come “Volare” ndr) è infatti senza dubbio la canzone italiana più famosa nel mondo.

Non solo Sanremo: cosa accadde il 1 febbraio del 1977 in casa Rai

Oltre che per la vittoria di Modugno, questa data, in casa Rai è nota anche per un altro avvenimento. Nel 1977, esattamente 45 anni fa, terminava la sperimentazione e cominciavano ufficialmente le trasmissioni dei primi programmi televisivi a colori. Il colore coincide anche con la fine di Carosello, non mandato più in onda a partire dal 1 gennaio 1977.

Inizialmente la Rai prevedeva di trasmettere a colori solo per un massimo di sei ore al giorno per un totale di 42 ore settimanali con i telegiornali rimasti senza colore ancora per un mese.

La morte di Tito Stagno

E oggi, oltre alla data di inizio del Festival, la Rai saluta uno dei suoi giornalisti più noti: si tratta di Tito Stagno, colui che nel 1969 annunciò lo sbrarco sulla Luna a 25 milioni di italiani incollati davanti ai teleschermi.