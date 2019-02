SANREMO – In gara al 69esimo Festival di Sanremo 2019, Il Volo canta “Musica che resta” . Il testo della canzone è di Gianna Nannini, Emilio Munda, Piero Romitelli, Pasquale Mammaro, Antonio Carozza.

Il 69esimo Festival di Sanremo è cominciato con l’esibizione di Francesco Renga. Poco prima, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, i due conduttori scelti da Baglioni, hanno spiegato come votare. A decidere le sorti dei cantanti sarà per il 40 per cento dei voti da casa, per il 30 per cento dalla sala stampa e per il restante 30 dalla giuria demoscopica.

Ad esibirsi in questa prima serata sono tutti e 24 i big (per l’elenco completo e i testi clicca qui). Poi a fine serata la prima classifica parziale.