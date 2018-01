ROMA – Anche Ilaria D’Amico al festival di Sanremo? E’ questa l’ultima ipotesi che circola in queste ore. Perché oltre al direttore artistico, Baglioni appunto, e i valletti Piefrancesco Favino e Michelle Hunziker, sul palco dell’Ariston potrebbe comparire un quarto conduttore.

Secondo il Corriere della Sera c’è chi vorrebbe portare la giornalista di Skysport Ilaria D’Amico alla conduzione del Festival.

La 68^ edizione del festival di Sanremo si aprirà il prossimo 6 febbraio. Come scrive il Corriere:

Si parla di un quarto conduttore, ma anche in questo caso si pescherebbe fuori da viale Mazzini: il nome che circola è quello di Ilaria D’Amico. Ma niente è ancora scritto nel marmo quindi le variazioni del palinsesto artistico sono continue. Idee più chiare invece sugli ospiti musicali, dove pare certa la presenza dei Negramaro e Laura Pausini, di Biagio Antonacci, di Liam Gallagher e del trio Nek, Pezzali e Renga; molto facile si facciano vedere anche i Thirty Seconds to Mars. In trattativa anche Bocelli , Sting e Renato Zero.