Sanremo, lite Elodie-Marco Masini. Ecco cosa è successo

ROMA – Ma cos’è successo tra Elodie e Marco Masini al Festival di Sanremo? A raccontare il retroscena è TPI.

TPI che parla “di scazzo epico” tra i due:

“Che cosa ha fatto scattare la scintilla? Una frase del 55enne cantautore fiorentino, il quale, incrociata la grintosa 29enne romana uscita da Amici, l’ha approcciata con un forse incauto: Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?. Pare che il saluto fosse una sorta di complimento, magari non formulato nel modo migliore. Della serie: sei bella, hai un fisico da urlo, chissà quanto devi stare a dieta per apparire così. Una cosa ruspante, insomma. Ma a fin di bene. Elodie però non ha affatto gradito, e – complice forse la tensione per l’imminente e cruciale esibizione con Andromeda – è partita con un epico cazziatone all’indirizzo del toscano della nostra canzone leggera”.

“Elodie – si legge ancora – se l’è presa, in particolare, perché ravvisava nel saluto masiniano possibili allusioni a problematiche alimentari. E non è riuscita a trattenere una reazione forte. I presenti riferiscono anche che dopo aver cantato Elodie sia andata da Marco Masini a scusarsi per avere ecceduto. E ciò le fa sicuramente onore”.

Fonte: TPI.