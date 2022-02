Non solo canzoni, ma anche look: il Festival di Sanremo è da sempre fatto anche di questo. E i look di Loredana Bertè difficilmente sono passati inosservati. Ma uno spicca su tutti: quello del 1986. In quell’edizione della kermesse canora la cantante si presentò sul palco con un pancione finto.

Loredana Bertè al Festival di Sanremo col pancione finto

“La mia prima apparizione a Sanremo è stata nel 1986 con il pancione finto. Un costume pazzesco disegnato per me dal grande costumista Sabatelli. Per molti è stato un errore, ma per me no.

Volevo dimostrare che una donna quando è incinta non è malata ma è ancora più forte!”.

“E poi cantavo un pezzo di Mango bellissimo (Re) – continua la sorella di Mia Martini su Instagram -: è stato il primo pezzo rock mai presentato al Festival. Il primo ad iniziare con una chitarra elettrica sul palco; solo Sting mi capì e mi disse passando: “Wow that’s amazing!”. Invece la casa discografica mi strappò addirittura il contratto discografico”.

Loredana Bertè, il pancione finto e Lady Gaga

E negli anni venire non sono mancate le emule di quel costume. Tra loro si segnala Lady Gaga, che sul palco di un’esibizione di Born This Way si è presentata proprio con un finto pancione.