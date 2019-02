SANREMO – Loredana Bertè sceglie Irene Grandi per la gara dei duetti al Festival di Sanremo. Le due vulcaniche cantanti si sono esibite all’Ariston sulle note di “Cosa ti aspetti da me”. E per la seconda volta, la cantante dai capelli blu raccoglie la standing ovation, l’unica artista in gara a meritarsi tale tributo anche ieri.

Al termine è scattato un lungo applauso. Il pubblico in platea e in galleria si è alzato in piedi. E pure Baglioni ha certificato: “Questo duetto è piaciuto molto”.

Tripudio per Loredana anche sui social che ieri sera indossava un minidress nero che scopriva le gambe e ha scatenato le reazioni sia tra gli uomini che tra le donne. “Anche io voglio quelle gambe a 68 anni”, commentava una fan. “Gambe top”, scrive qualcun’altro. E ancora: “Dicci il tuo segreto per avere quelle gambe alla tua età”, “Applausi per quelle gambe”.