ROMA – Tutti in piedi per Loredana Bertè al Festival di Sanremo. E’ lei l’unica cantante in gara a meritarsi il tributo dell’Ariston. “Vi amo…”, ha ringraziato lei, visibilmente commossa a dispetto di un look aggressivo.

Il pubblico le ha dedicato una standing ovation al termine della sua esibizione. La cantante ha portato al Festival il brano “Cosa ti aspetti da me”. Ed ha lasciato il palco coprendosi il volto, per l’emozione, con il mazzo di fiori che Claudio Bisio le aveva appena donato.

Tripudio per lei anche sui social: Loredana questa sera indossava un minidress nero che ha scatenato le reazioni sia tra gli uomini che tra le donne. “Anche io voglio quelle gambe a 68 anni”, commenta una fan. “Gambe top”, scrive qualcun’altro. E ancora: “Dicci il tuo segreto per avere quelle gambe alla tua età”, “Applausi per quelle gambe”.