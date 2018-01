SANREMO – Sarà un Festival di Sanremo a luci rosse, almeno dietro le quinte. Parola di Giovanni Ciacci, esperto di moda della trasmissione Detto Fatto, condotta da Caterina Balivo su RaiDue. Ciacci che è anche costumista del Festival, ha rivelato piccanti curiosità su quel accade off the stage, cioè al di fuori del palco dell’Ariston, in sala stampa e negli hotel.

Intervistato da Alessio Poeta per Gay.it, Ciacci parla del Dopo Festival, ma non la solita noia che vediamo in tv:

“Mi piacerebbe vedere un Dopo Festival più rosa, più pop, magari in diretta dalle camere d’albergo dei cantanti, perché è lì che succede la qualunque… Negli hotel c’è un gran via vai. Cantanti, gruppi che si sciolgono, gruppi che si ammucchiano, uomini con donne, donne con donne. I miei occhi, negli anni, hanno visto cose che voi umani non potete neanche immaginare”.

A quel punto il giornalista gli chiede: “Sicuro che non sarà un dormitorio, visti i cantanti in gara?”. Ma l’esperto non ha peli sulla lingua:

“No, perché a Sanremo si scopa sempre! Anche in sala stampa se ne vedono delle belle, altro che Badoo o Grindr. Se solo quei bagni potessero parlare, cherie. Per gli addetti ai lavori, la settimana di Sanremo è un po’ come la gita di terza media dove tutto è possibile. Una parte della città si trasforma improvvisamente in una sorta di club per scambisti di Jessica Rizzo. Ciacci appoggia l’iniziativa di Cristiano Malgioglio e Laura Pausini per il conferimento di un premio alla carriera a Milva che per problemi di salute ha abbandonato le scene: “Spero solo che Baglioni lo faccia, anche perché il nostro è un Paese che dimentica troppo spesso il passato e non è giusto”.

La conversazione vira poi sul lato fashion del Festival:

“Non credo che sarà un flop, anzi, ma che sarà il Sanremo meno glamour di sempre, ne sono certo. Non hanno pensato a tutto il circo mediatico che Sanremo genera. Quando ho parlato dei look della Hunziker e delle altre quattro donne in gara, di cosa parlo? Dello smoking di Favino? Della profonda idratazione di Baglioni? I conduttori? Promossi, perché comunque sono tre numeri uno nel loro mestiere. Baglioni, a guardarlo bene, sembra uscito da un cartone animato. Favino, adorabile, bono, orgoglio nazionale all’estero. Sarebbe molto interessante per il pubblico da casa vederlo in mutande… mentre la Hunziker è molto brava ma non è di certo la donna più elegante d’Italia. Speriamo solo che il marito faccia un miracolo per lei e per quegli occhietti che non le si vedono proprio più”.

Quale sarebbe allora secondo Ciacci la donna ideale per presentare il Festival?