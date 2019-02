ROMA – “Arisa sa fare bene la ceretta”. Così ha esordito Vladimir Luxuria a La Vita in Diretta, nella puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo. E in studio è calato il gelo. L’attivista Lgbtqi ha poi chiarito che una sua amica di Potenza era solita farsi fare le cerette da Arisa, quando lavorava come estetista, ed era molto brava.

Ma la battuta pare non sia stata molto gradita dal pubblico a casa così come da Tiberio Timperi. Tanto che è stato lo stesso conduttore a sdrammatizzare: “Dopo questa notizia possiamo andare avanti”, ha detto come a sottolineare che se ne poteva fare a meno.

Eppure è stata la stessa cantante, tra le favorite di questa edizione del Festival, a svelare il suo passato da estetista. In una intervista a Vanity Fair del 2016, Arisa aveva raccontato: “Prendevo la corriera all’alba e dal piccolo paese in cui vivevo con i miei raggiungevo Potenza. Ho fatto mille lavoretti e ho guadagnato i miei primi soldi da estetista. Avevo i miei riti, merenda e tè freddo sul solito gradino e poi via per appartamenti a curare unghie, mani e piedi”.

Certamente le intenzioni di Luxuria non erano cattive, ma a quanto pare secondo alcuni l’aver svolto lavori umili è qualcosa di cui vergognarsi o da tenere nascosto. Merito ad Arisa che si è fatta strada da sola e pure a Luxuria che ne ha ricordato con orgoglio le umili origini.