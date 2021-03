Questa sera sul palco dell’Ariston Amadeus sarà affiancato dall’attrice Matilda De Angelis.

“La prima volta che ho visto il palco mi sono messa a piangere – ha detto l’attrice in conferenza stampa – e lo dico senza retorica, è un palco assolutamente magico che tira fuori il meglio o il peggio di tutti”.

Oltre a essere una giovane promessa del cinema Matilda De Angelis sui social è diventata una paladina della body positivity, mostrando senza filtri i segni dell’acne sul suo viso.

“Ci chiedono sempre di essere patinate e belle – ha spiegato – una narrazione che ci ha rotto le scatole ormai”.

Matilde De Angelis e l’acne: “Non ne parlerò a Sanremo perché…”

“Se parlerò dell’acne? Non lo farò perché preferisco avere canali più diretti per parlare di questi argomenti, che devono sempre essere trattati in maniera delicata”.

No al termine valletta: “La prima cosa che mi hanno detto è stata proprio di essere me stessa. All’Ariston vado come artista, porterò la mia naturalezza. Spero basti”.

Matilda De Angelis: “Avevo la sindrome dell’impostore”

“Ho iniziato a recitare a 18 anni dal niente, facevo la maturità quando ho debuttato da protagonista con Accorsi. Le insicurezza dell’età sono state accentuate da questa situazione. Ma ho una famiglia stupenda, una madre meravigliosa, affetti incredibili che mi tengono radicata e mi ricordano chi sono, la mia forza dipende da quello”, dice Matilda De Angelis.

“Per tre anni ho vissuto con la sindrome dell’impostore, mi chiedevo perché avessero scelto me e non qualcun altro. Poi sono stata chiamata all’estero e ho pensato che lo meritavo”, aggiunge l’attrice, che arriva all’Ariston dopo il successo con la serie Hbo The Undoing.