ROMA – Nuovo selfie di Matteo Salvini per Claudio Baglioni. Dopo il primo, postato mercoledì sera dinanzi alla tv che trasmetteva lo sketch di Pio e Amedeo a Sanremo, il vicepremier e ministro dell’Interno ha replicato anche stasera. Questa volta, però, oggetto delle sue attenzioni è uno dei successi di Baglioni, “E tu…”.

Canzone che evidentemente Salvini attendeva con ansia di poter ascoltare. “Eccola”, ha scritto citando i primi versi. “Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati, senza fiatare…”. E conclude: “Ora posso addormentarmi tranquillo. Notte da Rivisondoli, amo l’Abruzzo”.

Un modo, forse, per suggellare la pace ritrovata con il direttore artistico che proprio oggi in conferenza stampa ci ha tenuto a stroncare sul nascere ogni polemica. “Non c’è mai stata una guerra con Salvini – ha detto – Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival”.

Il riferimento è appunto al selfie scattato ieri sera dal leader della Lega, in risposta alla gag del duo di comici pugliesi. In bianco e nero ieri, a colori oggi: sarà stato anche questo un segnale di distensione?