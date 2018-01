ROMA – E’ ufficiale: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino faranno parte con Claudio Baglioni della squadra del Festival di Sanremo 2018, dal 6 al 10 febbraio su Rai1. Il ‘capitano’ Baglioni, la showgirl e l’attore sono al photocall ufficiale del festival, davanti all’ingresso del Casinò di Sanremo – sotto una pioggia scrosciante – dove si terrà il 9 gennaio la conferenza stampa ufficiale dell’evento.

Già da tempo il nome della Hunziker era in lista per la condizione dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo, con un cachet che sarebbe di 400mila euro, come aveva scritto Laura Rio sul Giornale: