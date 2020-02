ROMA – Nino Frassica è tra gli opsiti di Che Tempo che fa, il programma condotto su Rai Due da Fabio Fazio. Il comico lancia le sue “anticipazioni” su Sanremo: “Quest’anno ci sarà l’atteso ritorno del bravo Zarrillo. Dopo aver cantanto nel 1994 “Cinque anni che ti ho perso”, quest’anno cantera il seguito ossia “26 anni e 5 giorni che ti ho perso”.

Frassica ironizza anche su Amadeus, il conduttore de “I soliti ignoti” che quest’anno è il direttore artistico: “Per evitare le polemiche sul televoto truccato, quest’anno il televoto non ci sarà. Si voterà da casa spedendo una lettera. Infatti i vincitori del Festival, quest’anno si sapranno i primi di agosto”.

Il comico parla poi della grande attesa per il ritorno, a Sanremo, di Al bano e Romina. I due canteranno “Raccogli l’attimo”, brano scritto apposta per loro da Cristiano Maglioglio. Frassica imita le parole della canzone nel modo in cui le direbbe lo stesso Malgioglio.

E ancora. Secondo Frassica, Amadeus nell’edizione 70 del Festival di Sanremo voleva tutti artisti senza cognome. Per questa ragione Amadeus avrebbe pensato a Pupo. Quest’ultimo si è presentato con il pezzo “Gelato al pistacchio” . I cantanti in gara erano però troppi e così Amadeus è stato costretto a scegliere tra plui e Rancore scegliendo quest’ultimo. Pupo non l’ha presa bene ma poi ha deciso di perdonare Amadeus.

“Quindi pupo non porta rancore” ha detto Fazio che, rivolgendosi a Frassica a cui ha rubato la battuta anticipandola, ha concluso: “L’ho detta bene”.

Fonte: RaiPlay