ROMA – “Sono venuta gratis, ma non ricapiterà”. Così Ornella Vanoni a Sanremo aizza la polemica sui compensi. Incontenibile come sempre, la cantante ha sorpreso Virginia Raffaele sul palco dell’Ariston e l’ha subito rimproverata per le sue imitazioni: “Tu, tu, tu! Mi hai fatto diventare una rimbambita – le ha detto – è tutta colpa tua. Mi hai fatto sembrare una maniaca sembrare”.

Le due insieme sono spassosissime, duettano sulle note di “La gente e me..”. Alla Vanoni scappa pure una parolaccia, poi rompe il regolamento quando in scena entra Patty Pravo insieme con Briga, prossimi concorrenti in gara ad esibirsi. Virginia Raffaele prova a trattenere la Vanoni, le spiega che gli artisti non possono parlare prima e dopo l’esibizione. Ma lei se ne infischia e corre a salutare l’amica e collega, con un bacio.

Prima di lasciare il palco, lancia la stoccata alla Rai: “Volevo dire alla Rai, visto che ci sono i dirigenti, che sono venuta a Sanremo gratis. Gratis. Ma sia chiaro, che non diventi un’abitudine. Non ero nel budget, l’ho fatto per te”, dice rivolgendosi alla Raffaele.