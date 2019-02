SANREMO – Momenti di imbarazzo alla Vita in Diretta, nell’ultima puntata dedicata allo speciale per il Festival di Sanremo. Protagonisti sono Ornella Vanoni e Tiberio Timperi: l’artista milanese si è scagliata contro la qualità audio della kermesse canora.

“Da anni – afferma la Vanoni – la Rai, la prima sera non si sente quasi un tubo e questa è una cosa molto tipica, a noi molto cara, che non si sente…”. Ma il conduttore Tiberio Timperi non la prende bene: “Grazie, grazie Ornella. I tecnici della Rai ti ringraziano”, cerca di tagliare corto. Ma la cantante insiste e prova a correggere il tiro, sostenendo che la colpa non è dei tecnici ma dei “mezzi vecchiottini”.

Timperi la zittisce: “Ecco, appunto, grazie un’altra volta. Se ce volevi mettere una pezza, Ornella, hai trovato il modo giusto (…) Andiamo avanti, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, va bene così, grazie”. Ma poco dopo, ancora amareggiato torna all’attacco: “I tecnici Rai, checché ne dica la Vanoni, e i mezzi Rai, checché ne dica sempre la Vanoni, guarda un po’ che te fanno”.