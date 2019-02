ROMA – Il duo formato da Patty Pravo e Briga ha scelto Giovanni Caccamo per la quarta serata di Sanremo dedicata ai duetti. Caccamo, già vincitore tra le nuove proposte del Festival 2015, ha accompagnato la coppia in gara con il brano “Un po’ come nella vita”.

Patty Pravo, 70enne, in coppia con Briga, è stata una delle più chiacchierate su Twitter, tra problemi tecnici e fuoriprogramma, come quello con Ornella Vanoni, corsa a salutarla sul palco dell’Ariston, nonostante il regolamento vieti ai cantanti di parlare prima e dopo le esibizioni.

Nella prima serata invece Patty aveva fatto ridere il web per il contrattempo poi rivelatosi dovuto alla pipì impellente di un pianista dell’orchestra. “E allora – è sbottata lei col suo fare da diva sul palco – son mica venuta qui a passeggiare”. Complici anche una pettinatura afro-giamaicana e il suo naso, oggetto forse di qualche ritocchino di troppo, Patty Pravo continua a regalarci emozioni ogni sera.