SANREMO – Problemi di audio a Sanremo. A farlo notare sono diversi telespettatori che su Twitter hanno espresso critiche per la qualità dell’ascolto, nella prima parte della 69esima edizione del Festival della Canzone italiana.

A pochi minuti dall’avvio si è scatenata la tempesta sui social. In particolare viene segnalato il suono distorto e l’orchestra del Teatro Ariston che in qualche caso copre la voce dei cantanti. I testi delle canzoni, dicono alcuni, non si capiscono, difficile distinguere le parole. “Il peggior audio di sempre”, annota qualcun’altro. Mentre c’è chi ironizza: “Per favore date il #RedditoDiCittadinanza ai tecnici audio di #sanremo che da domani saranno licenziati”. E ancora: “E’ in corso una valutazione costi-benefici per acquistare un nuovo banco audio per l’Ariston”.

A detta di molti il cantante più penalizzato dalla pessima qualità dell’audio sarebbe stato Nek. Ma anche Claudio Bisio non è stato esente da problemi: ad un certo punto si è sentito il suo microfono gracchiare.